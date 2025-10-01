|05.Okt.2025
| Blog: Working with the Amiga's RAM and RAD disks
In seinem jüngsten (englischen) Blog-Eintrag würdigt Carl Svensson die RAM- und RAD-Disk des Amiga und erinnert daran, dass letztere z.B. für das Flipper-Spiel Slam Tilt genutzt wurde: Da beim Festplattenstart auf einem unaufgerüsteten Amiga 1200 nach dem vollständigen Laden der Workbench zuwenig Arbeitsspeicher übrigbliebe, wird letzteres per minimalistischem Neustart des Rechners vermieden. (snx)
