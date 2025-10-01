|ENGLISH VERSION
|05.Okt.2025
Peter Sznapka from Sordan.ie (ANF)
| TS500 & TS1200: Neue mechanische Tastaturen für den Amiga 500 und Amiga 1200
Pressemitteilung (Übersetzung): Das Angebot des irischen Versandhändlers Sordan wurde um die erste Charge von 200 Stück der mechanischen Tastaturen TS500 (für den Amiga 500) und TS1200 (für den Amiga 1200) erweitert.
Der Online-Verkauf beginnt nach der offiziellen Markteinführung, die am 18. und 19. Oktober auf der Amiga 40 Germany in Mönchengladbach stattfindet.
Die Tastaturen TS500 und TS1200 sind komplette, gebrauchsfertige Sets (einschließlich Tastenkappen und Kabel). Sie sind mit weiß-grauen oder schwarzen Tastenkappen erhältlich, wobei folgende Schalter zur Auswahl stehen:
Die Tastaturen verfügen über Tastenkappen mit Beschriftungen, die mit der Sublimationstechnik hergestellt wurden. Bei diesem Verfahren wird die Grafik in den Kunststoff der Tastenkappe eingebettet, wodurch die Beschriftungen im Gegensatz zum weniger haltbaren Tampondruck außerordentlich abriebfest sind.
Jedes Set enthält 23 zusätzliche Tastenkappen, mit denen Sie eines von drei Layouts konfigurieren können: US, UK oder DE.
Der Preis für eine Tastatur beträgt 139,99 Euro zzgl. MwSt. (gemäß dem Steuersatz des Ziellandes).
Der Sordan-Shop plant außerdem, in naher Zukunft die TS600-Tastatur für den Amiga 600 in sein Angebot aufzunehmen. (snx)
[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 6 - 05. Okt. 2025, 17:37]
|
