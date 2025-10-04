|05.Okt.2025
| OS4Depot-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
mediavault.lha aud/mis 4Mb 4.1 Discover online radio stations a...
resrc4.lha dev/mis 134kb 4.1 MC680x0 Disassembler
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
sdl3.lha lib/mis 10Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 3
litexl2.lha uti/tex 2Mb 4.1 A lightweight text editor writte...
ffmpeg.lha vid/con 56Mb 4.1 Video and audio converter
(snx)
[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
