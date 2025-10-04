amiga-news ENGLISH VERSION
 OS4Depot-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
mediavault.lha           aud/mis 4Mb   4.1 Discover online radio stations a...
resrc4.lha               dev/mis 134kb 4.1 MC680x0 Disassembler
amiarcadia.lha           emu/gam 11Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
sdl3.lha                 lib/mis 10Mb  4.1 Simple DirectMedia Layer 3
litexl2.lha              uti/tex 2Mb   4.1 A lightweight text editor writte...
ffmpeg.lha               vid/con 56Mb  4.1 Video and audio converter
(snx)

[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
