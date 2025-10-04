|ENGLISH VERSION
|
|05.Okt.2025
| Aminet-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Void-Fizzleboot.zip demo/intro 4K OS3 1K bootblock intro vbcc_bin_amigaos68k.lha dev/c 2.4M OS3 Optimizing ISO C compil... vbcc_bin_amigaosppc.lha dev/c 2.8M OS4 Optimizing ISO C compil... vbcc_bin_morphos.lha dev/c 2.7M MOS Optimizing ISO C compil... IntyBASIC.lha dev/cross 775K MOS BASIC compiler for Inte... xlink.lha dev/misc 1.0M OS3 Virtual linking of Amig... daynascsi.lha driver/net 7K OS3 DaynaPORT SCSI Sana-II ... SwitcherBoy_AGA_1.1.lha game/jump 840K OS3 A clever plataform puzz... Soltys_patch.lha game/patch 182K OS3 Soltys AmiDuke_AGA.lha game/shoot 657K OS3 Amiga port of Duke Nuke... AmiDuke_RTG.lha game/shoot 657K OS3 Amiga port of Duke Nuke... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 387K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... IntyColor.lha gfx/conv 277K VAR Converter from BMP/PNG ... TMSColor.lha gfx/conv 289K VAR Converter from BMP/PNG ... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... twoserpents.zip mods/crash 1.4M GEN Dark Amen breaks. 6 cha... Avalanche_FR.lha util/arc 7K GEN French catalog for Aval... Avalanche_SPA.lha util/arc 11K GEN Spanish catalog for Ava... AmiSSL-v5-OS3.lha util/libs 4.0M OS3 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-OS4.lha util/libs 3.7M OS4 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-SDK.lha util/libs 2.5M VAR OpenSSL as an Amiga sha... WebRadio_sbar.lha util/wb 398K MOS A sbar plugin to listen...(snx)
[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
|
