05.Okt.2025



 Aminet-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Void-Fizzleboot.zip            demo/intro   4K  OS3 1K bootblock intro                       
vbcc_bin_amigaos68k.lha        dev/c      2.4M  OS3 Optimizing ISO C compil...  
vbcc_bin_amigaosppc.lha        dev/c      2.8M  OS4 Optimizing ISO C compil...   
vbcc_bin_morphos.lha           dev/c      2.7M  MOS Optimizing ISO C compil...   
IntyBASIC.lha                  dev/cross  775K  MOS BASIC compiler for Inte...         
xlink.lha                      dev/misc   1.0M  OS3 Virtual linking of Amig...      
daynascsi.lha                  driver/net   7K  OS3 DaynaPORT SCSI Sana-II ...     
SwitcherBoy_AGA_1.1.lha        game/jump  840K  OS3 A clever plataform puzz...           
Soltys_patch.lha               game/patch 182K  OS3 Soltys                                   
AmiDuke_AGA.lha                game/shoot 657K  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 657K  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 387K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
IntyColor.lha                  gfx/conv   277K  VAR Converter from BMP/PNG ...  
TMSColor.lha                   gfx/conv   289K  VAR Converter from BMP/PNG ... 
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
twoserpents.zip                mods/crash 1.4M  GEN Dark Amen breaks. 6 cha...     
Avalanche_FR.lha               util/arc     7K  GEN French catalog for Aval...         
Avalanche_SPA.lha              util/arc    11K  GEN Spanish catalog for Ava...        
AmiSSL-v5-OS3.lha              util/libs  4.0M  OS3 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-OS4.lha              util/libs  3.7M  OS4 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-SDK.lha              util/libs  2.5M  VAR OpenSSL as an Amiga sha...   
WebRadio_sbar.lha              util/wb    398K  MOS A sbar plugin to listen...
(snx)

[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
