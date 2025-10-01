|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|06.Okt.2025
| Editor: MUI-Vim V9.1.1831 für AmigaOS 4, AROS und MorphOS
MUI-Vim ist ein Port des Editors Vim. Dieser Editor ist sowohl für die Bearbeitung von Programmen als auch reinen Textdateien gedacht. Mehrstufiges Rückgängigmachen, Syntaxhervorhebung, Befehlszeilen-Geschichte, Blockoperationen und Skriptsprache sind einige der Features.
Ola 'sodero' Söder hat nun die Version 9.1.1831 von VIM portiert und für AmigaOS4, AROS und MorphOS veröffentlicht. Die AmigaOS-4-Version wurde aus Leistungsgründen mit Newlib anstelle von Clib2 erstellt. Allgemein wurden die Funktionen srand() und rand() verbessert.
Downloads:
Vim_9.1-ppc-amigaos.lha (15 MB)
Vim_9.1-i386-aros.lha (16,4 MB)
Vim_9.1-PPC-morphos.lha (16,2 MB) (dr)
[Meldung: 06. Okt. 2025, 19:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.