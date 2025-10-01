|ENGLISH VERSION
|06.Okt.2025
Games That Weren't
| Amiga Games That Weren't: The Blues Brothers - Jukebox Adventure
1991 erschien auch für den Amiga der Plattformer The Blues Brothers. Wie die Seite "Games That Weren't" berichtet, veröffentlichte 1994 das Joystick-Magazin eine vollständige Rezension für den Nachfolger "The Blues Brothers: Jukebox Adventure", aber das Spiel wurde nie für den Amiga veröffentlicht.
Denis Lechevalier hat der Webseite nun eine äußerst seltene Vorschau des Spiels zur Verfügung gestellt. Wie Lechevalier erzählt, habe er eine Kopie in einem Satz von Disketten auf eBay gefunden hat. Titus hatte sie in einer extrem limitierten Auflage herausgebracht und damals an Zeitschriften verschickt. Damit stehen einige Levels zum Spielen und auch etwas Musik zur Verfügung. (dr)
[Meldung: 06. Okt. 2025, 21:00] [Kommentare: 0]
