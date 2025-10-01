amiga-news ENGLISH VERSION
07.Okt.2025



 Video: High-Density-Diskettenlaufwerke im Amiga und ihre Funktionsweise
Das neue Technikvideo "Commodore vs. Clone: High Density Floppy Drive Showdown" von RobSmithDev auf YouTube vergleicht, wie Commodore beim Amiga die Unterstützung von High-Density-Disketten umgesetzt hat und wie ein Dritthersteller in seinem Laufwerk dasselbe Ziel auf ganz andere Weise erreicht.

Der englischsprachige Beitrag zeigt anschaulich, welchen technischen "Hack" Commodore nutzte, um HD-Disketten lesbar zu machen, und erläutert die Unterschiede in der Signalverarbeitung und Hardware-Logik beider Ansätze. Außerdem wird erklärt, wie Daten grundsätzlich auf Disketten codiert und gespeichert werden. (nba)

[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:09]
