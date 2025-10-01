|ENGLISH VERSION
|07.Okt.2025
68000
| Neues Shell-Tool: ShowProc 37.1 für AmigaOS
Mit ShowProc steht ein neues Kommandozeilen-Tool für AmigaOS bereit, das Informationen zu allen aktiven Shell- und CLI-Prozessen anzeigt. Die Anwendung versteht sich als moderner Ersatz für den im Systemordner SYS:C enthaltenen Befehl status.
Die erste veröffentlichte Version 37.1 bietet eine übersichtlichere Tabellenansicht, unterstützt Wildcards bei der Prozesssuche und liefert zusätzliche Details: den aktuellen Stackverbrauch, den FAILAT-Level, den Rückgabewert des zuletzt ausgeführten Programms sowie die Information, ob ein Prozess im Hintergrund läuft.
ShowProc benötigt eine Shell/CLI mit einer Breite von 80 Zeichen, um die vollen Informationen anzeigen zu können. Das Tool läuft auf AmigaOS ab 2.04 und wurde auch mit der aktuellen Version 3.2.3 getestet.
Der Sourcecode des in SAS/C 6.5 geschriebenen ShowProc wird auf der GitHub-Seite zur Verfügung gestellt.
Download: ShowProc37.1.lha (9,48 KB) (nba)
[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:25]
