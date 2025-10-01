|ENGLISH VERSION
|08.Okt.2025
Steffen Häuser (ANF)
| Betaversionen: ScummVM-Update für WarpOS & AmigaOS 4, RetroArch für AROS/64 Bit
Steffen Häusers aktuelle Betaversionen seiner ScummVM- und RetroArch-Portierungen sind für Interessenten am Mittesten wie üblich durch Spenden an seinen PayPal-Account tirionareonwe@gmail.com erhältlich. Hierzu schreibt er:
"Ich habe kürzlich ein paar neue Dinge erstellt:
Ah ja - RetroArch-Cores, die hohe CPU-Anforderungen haben, habe ich mal im Vergleichstest "AmigaOne x5000 vs. AROS/64 Bit" laufen lassen. Der x5000 lief da etwa auf dem Niveau, wie es auf einem i5 mit AROS/64 Bit lief. Sound war ein bischen "sauberer" beim Sega x32 auf dem AmigaOne (ohne Störungen, bei AROS gab's da leichte Störungen, allerdings liefen flottere Cores störungsfrei), dafür waren die reinen fps auf dem i5 minimal höher." (snx)
[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:10] [Kommentare: 0]
