|07.Okt.2025
| Amiga Games That Weren't: Path of the Little Dragon
Auf Games That Weren't wurde mit Path of the Little Dragon ein bislang unbekanntes Beat 'em up Projekt des Studios Imagitec aus den Jahren 1988/89 vorgestellt. Das Spiel sollte auf dem Amiga 500 erscheinen und nutzte Dual-Playfields, Parallax-Scrolling und Hardware-Sprites, um eine Kampfgeschichte im alten China zu erzählen.
Entwickler Che Guevara John, der für Code und Design verantwortlich zeichnete, plante eine Mischung aus fernöstlicher Mythologie und Arcade-Action, bevor das Projekt eingestellt wurde. Dank wiederentdeckter Disketten konnte nun ein spielbarer Prototyp restauriert werden, der Einblicke in das ambitionierte, aber unvollendete Spiel gewährt. (nba)
[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:39]
