amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
08.Okt.2025



 Workbench-Ersatz für Kickstart 1.3: Old Blue Workbench
Mit "Old Blue Workbench" hat Mats Eirik Hansen einen Workbench-Ersatz unter Kickstart 1.3 geschrieben, welcher u.a. verbesserte Menüs ähnlich der Workbench 2.0 bietet. Auch gibt es "Browser-Fenster" mit dem Dateipfad sowie Docks und Standard-Icons. (snx)

[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:11] [Kommentare: 1 - 08. Okt. 2025, 12:15]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.