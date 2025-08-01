amiga-news ENGLISH VERSION
08.Okt.2025
Amigasystem (Forum)


 Anleitung zur AROS-One-Installation unter VMware: nun auf deutsch und spanisch
Die Anleitung zur Installation von AROS One 1.1 64 Bit unter VMware liegt nach italienisch und englisch nun auch auf deutsch und spanisch vor. (snx)

[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:45] [Kommentare: 0]
