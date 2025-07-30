|09.Okt.2025
| Fenster vergrößern und einrasten: GoSnap 0.18
GoSnap fängt Fenster ein, wenn sie in die Nähe der Bildschirmränder oder -Ecken verschoben werden und passt ihre Größe an. So wird ein an den oberen Bildschirmrand geschobenes Fenster beispielsweise auf die maximal möglichen Abmessungen vergrößert. Änderungen seit unserer letzten Meldung:
(cg)
- 0.16 (2025-07-01): fix for window dragging detection
- 0.17 (2025-07-30): fix for the non-working tooltype SHOW_SNAPAREA_AT_START
- 0.17 (2025-07-30): added icons created by EctoOne
- 0.18 (2025-10-08: optimization fixes
