09.Okt.2025



 Fenster vergrößern und einrasten: GoSnap 0.18
GoSnap fängt Fenster ein, wenn sie in die Nähe der Bildschirmränder oder -Ecken verschoben werden und passt ihre Größe an. So wird ein an den oberen Bildschirmrand geschobenes Fenster beispielsweise auf die maximal möglichen Abmessungen vergrößert. Änderungen seit unserer letzten Meldung:
  • 0.16 (2025-07-01): fix for window dragging detection
  • 0.17 (2025-07-30): fix for the non-working tooltype SHOW_SNAPAREA_AT_START
  • 0.17 (2025-07-30): added icons created by EctoOne
  • 0.18 (2025-10-08: optimization fixes
(cg)

[Meldung: 09. Okt. 2025, 22:03] [Kommentare: 0]
