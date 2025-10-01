|09.Okt.2025
| Veranstaltung: Nachlese der Amiga/040th
Im Rahmen des "Vintage Computer Festival West" fand am 1. und 2. August in Mountain View (Kalifornien) die "Amiga/040th" statt. Die Veranstalter stellen in einem Blogbeitrag mit Bildern und Videos ausführlich die Highlights des Events vor: Vom Nachbau des Amiga-Messestandes von der CES 1984, als der Rechner erstmals potentiellen Geldgebern präsentiert wurde, über eine Video-Toaster-basierte professionelle Video-Workstation bis hin zu Amiga-basierten Arcade-Automaten. (cg)
[Meldung: 09. Okt. 2025, 22:42] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]