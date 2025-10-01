amiga-news ENGLISH VERSION
10.Okt.2025



 AmigaOS 4: Maustreiber mit horizontaler Scrollradunterstützung
Achim Pankalla hat, basierend auf Open-Source-Code verschiedener Autoren, Maustreiber für verschiedene USB-Mäuse für AmigaOS 4 aktualisiert. Neben der Änderung einiger veralteter Funktionen hat der Entwickler einige Codezeilen geändert, um sie an verschiedene Maustypen anzupassen (Quellcode im Archiv, basiert auf dem Xeromouse-Treiber von W. Hosemann) und damit auch das Scrollen in horizontaler Richtung zu ermöglichen, was beispielsweise in Verzeichnisfenstern oder im Notizblock verwendet werden kann. Folgende Mäuse werden unterstützt:
  • Logitech B100/M100
  • Logitech RX-250
  • Logitech Optical Tilt Wheel Mouse oder AEON Amiga-Maus
  • Cherry MC3000
  • Microsofts Standard-Drei-Knopf-Maus mit Scrollrad
  • PixArt: FairMouse
(dr)

[Meldung: 10. Okt. 2025, 06:22] [Kommentare: 0]
