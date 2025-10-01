|10.Okt.2025
| AmigaOS 4: Maustreiber mit horizontaler Scrollradunterstützung
Achim Pankalla hat, basierend auf Open-Source-Code verschiedener Autoren, Maustreiber für verschiedene USB-Mäuse für AmigaOS 4 aktualisiert. Neben der Änderung einiger veralteter Funktionen hat der Entwickler einige Codezeilen geändert, um sie an verschiedene Maustypen anzupassen (Quellcode im Archiv, basiert auf dem Xeromouse-Treiber von W. Hosemann) und damit auch das Scrollen in horizontaler Richtung zu ermöglichen, was beispielsweise in Verzeichnisfenstern oder im Notizblock verwendet werden kann. Folgende Mäuse werden unterstützt:
(dr)
- Logitech B100/M100
- Logitech RX-250
- Logitech Optical Tilt Wheel Mouse oder AEON Amiga-Maus
- Cherry MC3000
- Microsofts Standard-Drei-Knopf-Maus mit Scrollrad
- PixArt: FairMouse
[Meldung: 10. Okt. 2025, 06:22] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]