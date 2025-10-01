|10.Okt.2025
| MorphOS: Ambient-Tool "tdcc"
tdcc von Ulrich Beckers ist ein sehr einfaches Werkzeug, um einen Countdown-Timer zum Herunterfahren des Systems einzustellen und/oder um das Display/Blanker-Verhalten vorübergehend zu ändern. tdcc ist in Hollywood geschrieben und benötigt das RapaGUI-Plugin.
Version 0.5 (direkter Download) bietet folgende Änderungen:
(dr)
- behebt einen Timer-Fehler (Timer zu schnell gezählt)
- Countdown vor dem Shutdown verlängert auf 20s
- eine saubere Möglichkeit hinzugefügt, während des Countdowns die Abschaltung abzubrechen
[Meldung: 10. Okt. 2025, 05:59]
