amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
12.Okt.2025



 Anleitung: Raspberry Pi als USB-Stick-Adapter am Amiga
Im jüngsten Eintrag von "Mingo's Commodore Blog" beschreibt der Südtiroler Domingo Fivoli, wie man an einem Amiga, der weder über einen USB-Controller noch eine PCMCIA-Schnittstelle für CompactFlash-Karten verfügt, dennoch größere Datenmengen per USB-Stick übertragen kann, wenn man einen Raspberry-Pi-Minicomputer zur Hand hat. (snx)

[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 1 - 12. Okt. 2025, 10:29]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.