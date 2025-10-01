|12.Okt.2025
| Anleitung: Raspberry Pi als USB-Stick-Adapter am Amiga
Im jüngsten Eintrag von "Mingo's Commodore Blog" beschreibt der Südtiroler Domingo Fivoli, wie man an einem Amiga, der weder über einen USB-Controller noch eine PCMCIA-Schnittstelle für CompactFlash-Karten verfügt, dennoch größere Datenmengen per USB-Stick übertragen kann, wenn man einen Raspberry-Pi-Minicomputer zur Hand hat. (snx)
[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 1 - 12. Okt. 2025, 10:29]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]