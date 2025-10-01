amiga-news ENGLISH VERSION
12.Okt.2025
MorphZone (Forum)


 MorphOS: Passwort-Manager PastePass 2.1
Stefan 'Kronos' Kleinheinrichs PastePass ist ein Passwort-Manager für MorphOS mit verschlüsselter Datenbank, der auf ein entsprechendes Tastaturkürzel hin den Benutzernamen und das Passwort einfügt. Neu in der Version 2.1 ist ein ARexx/LUA-Port zum Anfordern der Einlogg-Informationen.

Download: PastePass.lha 125 KB) (snx)

[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 0]
