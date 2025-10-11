|12.Okt.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
vim_9.1-i386-aros.lha dev/edi 16Mb The ubiquitous text editor
vim_9.1-x86_64-aros-v11.lha dev/edi 16Mb The ubiquitous text editor
vmware-install-arosone-64... doc/man 24Mb PDF Tutorial for installing Aros...
aros64_extra_cores.x86_64... emu/gam 115Mb Additional cores for RetroArch f...
(snx)
[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 0]
