|12.Okt.2025
| OS4Depot-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a... amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator(snx)
[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 0]
