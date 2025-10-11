|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|12.Okt.2025
| Aminet-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Amitube_SPA.lha comm/misc 18K GEN Spanish catalog for Ami... apccomm.lha comm/misc 206K OS3 transfers files between... Sevgi_Engine.lha dev/c 912K OS3 Open source video game ... evo.lha dev/e 714K OS3 E-VO: Amiga E Evolution REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.4M OS3 Game Creator with AGA s... Keymap_SP_FS-UAE_MBP.lha driver/inp 2K GEN Spanish keymap for FS-U... MouseDriver.lha driver/inp 184K OS4 Some special mouse driv... PcmciaCD.lha driver/med 14K OS3 ATAPI PCMCIA CD driver ... openpci68k.lha driver/oth 178K OS3 PCI driver for all brid... OpenDUNE_AGA.lha game/strat 936K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 937K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... AmiModRadio_SPA.lha mus/play 23K GEN Spanish catalog for Ami... Yeet-icones.lha pix/icon 147K GEN 2 classic 4 colours ico... NAFCYI1993S3-B01.zip text/bfont 915K GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F... NAFCYI1993S3-01.zip text/pfont 900K GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo... GoSnap.lha util/cdity 13K OS3 Snaps windows to screen... TINAPAMA.lha util/cli 91K OS3 TINAPAMA is Not A Packa... MultiRename.lha util/misc 29K OS3 Rename multiple files CPU-M.lha util/moni 666K MOS System Information Tool ShowMem.lha util/moni 15K OS3 Shows memory fragmentat... ROMWak.lha util/sys 20K OS3 manipulate binary files... OBWorkbench.lha util/wb 297K OS3 Workbench replacement f...(snx)
[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.