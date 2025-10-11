amiga-news ENGLISH VERSION
12.Okt.2025



 Aminet-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
Amitube_SPA.lha                comm/misc   18K  GEN Spanish catalog for Ami...              
apccomm.lha                    comm/misc  206K  OS3 transfers files between...       
Sevgi_Engine.lha               dev/c      912K  OS3 Open source video game ...            
evo.lha                        dev/e      714K  OS3 E-VO: Amiga E Evolution                  
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.4M  OS3 Game Creator with AGA s...            
Keymap_SP_FS-UAE_MBP.lha       driver/inp   2K  GEN Spanish keymap for FS-U... 
MouseDriver.lha                driver/inp 184K  OS4 Some special mouse driv...               
PcmciaCD.lha                   driver/med  14K  OS3 ATAPI PCMCIA CD driver ...         
openpci68k.lha                 driver/oth 178K  OS3 PCI driver for all brid...         
OpenDUNE_AGA.lha               game/strat 936K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 937K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
AmiModRadio_SPA.lha            mus/play    23K  GEN Spanish catalog for Ami...          
Yeet-icones.lha                pix/icon   147K  GEN 2 classic 4 colours ico...     
NAFCYI1993S3-B01.zip           text/bfont 915K  GEN NAFCYI Fall 1993 (BMP F...             
NAFCYI1993S3-01.zip            text/pfont 900K  GEN NAFCYI Fall 1993 (PS Fo...              
GoSnap.lha                     util/cdity  13K  OS3 Snaps windows to screen...            
TINAPAMA.lha                   util/cli    91K  OS3 TINAPAMA is Not A Packa...        
MultiRename.lha                util/misc   29K  OS3 Rename multiple files                    
CPU-M.lha                      util/moni  666K  MOS System Information Tool                  
ShowMem.lha                    util/moni   15K  OS3 Shows memory fragmentat...       
ROMWak.lha                     util/sys    20K  OS3 manipulate binary files...       
OBWorkbench.lha                util/wb    297K  OS3 Workbench replacement f...
(snx)

