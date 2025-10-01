|21.Okt.2025
| Amiga40: Video-Impressionen von der Messe
Am vergangenen Wochenende fand die amiga40 in Mönchengladbach statt, die den Besuchern neben einem stattlichen Bühnenprogramm viele Produktneuheiten und sehenswerte Objekte bot. Zu sehen war unter anderem Lorraine, der Prototyp des Amiga 1000. Mehrere Video-Beiträge vermitteln einen Eindruck von der Messe für alle, die nicht live vor Ort dabei sein konnten:
