Amiga40: Einblicke in das kommende AmigaOS 3.3

Das Entwicklerteam von AmigaOS hat die neue 3.3 von AmigaOS für 2026 in Aussicht gestellt. Auf der Amiga40 präsentierte Entwicklerin Camilla Boeman auf der Bühne die Neuigkeiten der kommenden Version für 68k-Amigas. Viele neue Features seien bereits fertiggestellt, darunter AmigaGuide mit Titelzeilen und besseren Links und ein neues HD-Partitionierungsprogramm namens PartitionEdit, das die Partitionierung von Datenträgern deutlich erleichern soll. Ein neues Prefs-Tool wird acht alte Prefs zusammenfassen und die Einstellungen so zentralisieren. Weiterin sollen das Menü und der Informations-Requester verbessert werden, und IconAssist soll für den Austausch von Icons eingeführt werden. Screen Gadgets wie Uhr und andere Erweiterungen sind fest eingeplant, zudem wird ein neues Moonlight-Icon-Set mitgeliefert. Außerdem sollen AmigaShell-Fenster mit einer Scrollbar und Tabs ausgestattet werden. Die Veröffentlichung von AmigaOS 3.3 sei im Laufe des nächsten Jahres geplant - "when it's done". (nba)



