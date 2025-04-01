23.Okt.2025









Aufbau-Strategie: Siedler-II-DVD unter AmigaOS 3.2.3 nicht lesbar

Die von Hyperion veröffentlichten AmigaOS-Versionen 3.1.4 und 3.2 enthielten als CD-Dateisystem eine Rückportierung des CDFS aus AmigaOS 4. Dieses stammt von Jörg Strohmeyer, der vor gut 15 Jahren wegen ausbleibender Zahlungen aus dem OS4-Team ausgeschieden war und eigenen Angaben zufolge Hyperion den weiteren Vertrieb seines Codes untersagt hatte. Darüberhinaus sei die Lizenz, die Hyperion für seine OS-Module hatte, auf Systeme mit PowerPC-Prozessor beschränkt gewesen - ein Vertrieb einer 68k-Portierung sei deswegen sowieso nicht rechtens. Nachdem Strohmeyer seine Behauptungen öffentlich gemacht hatte, hatte das AmigaOS-3.2-Team angekündigt, seinen Code aus der Distribution zu entfernen. Mit dem im April veröffentlichten Update auf 3.2.3 wurde diese Änderung vollzogen: Das bisherige CD-Dateisystem wurde durch eine leicht überarbeitete Version des ursprünglichen Commodore-CDFS ersetzt, das u.a. für das CD32 entwickelt worden war.



Dieses neue/alte Dateisystem hat gegenüber Strohmeyers Version allerdings einige Einschränkungen: Auf Audio-Tracks kann nicht mehr auf Dateisystem-Ebene zugegriffen werden, auch die Unterstützung für UDF oder hybride Datenträger ist weggefallen. Käufer des Aufbau-Strategicals Siedler II, das auf der Amiga 40 vergangenes Wochenende veröffentlicht wurde, stellen nun fest, dass ihre DVD unter der neuesten Version von AmigaOS 3.2 nicht lesbar ist - Grund ist die fehlende UDF-Unterstützung im "neuen" CD-Dateisystem.



Wie uns der Siedler-Publisher "Look Behind You" mitteilt, betrifft dieses Problem nur Systeme mit AmigaOS 3.2.3: Rechner mit AmigaOS 4, älteren Versionen von AmigaOS 3 - einschließlich AmigaOS 3.5/3.9 - oder Lösungen von Dritten wie AllegroCDFS, CacheCDFS oder das kostenlose DVD-RAM, sind nicht betroffen. Auch AmiCDFS sollte die DVD lesen können, das habe man allerdings nicht getestet. Außerdem erhalte jeder Käufer automatisch auch einen Download-Link für eine rein digitale Version von Siedler II, dieses rund 1,3 GB große Archiv könne man gegebenenfalls manuell zum Amiga transferieren. (cg)



[Meldung: 23. Okt. 2025, 12:35] [Kommentare: 7 - 23. Okt. 2025, 20:42]

