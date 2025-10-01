Kommerzieller Breakout-Klon: "Freak Out" - digital oder als Boxed Edition

Pressemitteilung: Das klassische Breakout-Prinzip ist zurück - mit Überraschungen! Räume alleine oder zu zweit alle Blöcke in den 100 Leveln ab und lass dich nicht von den zahlreichen Gegner ärgern! Erforsche die alte Fabrik und enthülle das dunkle Geheimnis! Deine hart erkämpften Punkte kannst du zwischen den Leveln im Shop für hilfreiche Boni ausgeben. Und wer nicht genug bekommt, kann sich mit dem komfortablen und intuitiven Construction Set eigene Level erstellen. Features: 1 Spieler, oder 2-Spieler koop (2. Maus benötigt)!

100 Level mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad!

Diverse Gegner, die dir das Leben schwer machen wollen!

Zahlreiche Boni, die dir helfen!

Multi-Ball!

Wunderschöne 64-farbige Hintergründe!

10 Puzzle-Minispiele für zusätzlichen Score!

Spannende Story um eine alte, verlassene Fabrik!

2 Schwierigkeitsgrade

Inklusive komfortablem Leveleditor

Optimiert für moderne optische Mäuse!

50fps Action!

Läuft ab 68000 CPU, nutzt 68020-CPUs und stärker für genauere Kollisionsabfragen und schnellere Ladezeiten!

Spiel auf Deutsch/Englisch!

Musik von Chris Hülsbeck! In der physischen Edition enthalten: Das Spiel auf Compact Disk (für CDTV, CD³² und Amigas mit CD-Laufwerk)

20-seitiges Handbuch auf Deutsch/Englisch

A3-Poster

1 "Freak-Out"-Aufkleber

2 Flummis, die im Dunkeln leuchten Systemanforderungen: Für CDTV, CD³² und ECS-Amigas ab Kickstart 1.3

AGA nicht benötigt!

Mindestens 1 MB Chip-RAM frei (plus 512 KB weiterer RAM)

Maus benötigt, 2. Maus optional

läuft auf kompatiblen Amiga-Emulatoren unter Windows, Mac und Linux

empfohlen: Festplatte mit 3 MB freiem Speicher, 2 MB RAM (davon 1 MB Chip-RAM) Das Spiel ist ab sofort in folgenden Varianten erhältlich: Boxed Edition inkl. Download-Version

Download Version "Freak Out" ist ab sofort in unserem Shop verfügbar. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Produkt. (cg)



[Meldung: 23. Okt. 2025, 19:22]

