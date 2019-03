04.Mär.2019









Große Sammlung klassischer Computer zu verschenken

Ein der Redaktion bekannter Enthusiast hat über Jahre eine Sammlung alter Computer zusammengetragen, mit dem Ziel (Zitat) "diese alte, aber trotzdem sehr interessante Rechnertechnik zu erhalten und sie anderen Menschen irgendwie zugänglich zu machen". Den Plan, ein eigenes Museum oder eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, konnte er dann aber schlussendlich doch nicht verwirklichen.



Die Sammlung soll nun kostenlos an interessierte Museen, Institutionen oder Vereine übergeben werden, die sie ganz oder in Teilen erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Es geht um rund 130 Geräte (PDF), davon allerdings viele Windows-PCs aus der Zeit nach 1990.



Interessierte Organisationen oder Einzelpersonen, werden gebeten sich per Mail mit der Redaktion in Verbindung zu setzen und die geplante Verwendung der Sammlung kurz zu beschreiben. Wir werden die Anfragen dann an den Spender weiterleiten. (cg)



[Meldung: 04. Mär. 2019, 18:37] [Kommentare: 0]

