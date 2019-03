Retrocomputing-Event: RETROthek in der Stadtbibliothek Karlsruhe (27. Juli)

Pressemitteilung: Die RETROthek ist ein Treffen für Begeisterte von Retro-Computern und Spielkonsolen in Karlsruhe und soll ein Forum für Liebhaber*innen dieser Geräte bieten. Alle können eigene Hardware mitbringen und aufbauen sowie mit anderen gemeinsam spielen, die Geräte und Software zeigen und über die alten Geräte und die neuesten Entwicklungen dafür reden.



Das Treffen ist offen für alle, es gibt keine Einschränkungen auf bestimmte Marken oder Modelle -- nur die Bedingung, daß es sich um "klassische" Geräte (also aus den 70er- bis 90er-Jahren) handeln sollte.



Termin Samstag, 27. Juli 2019

Aufbau ab 9:00, offizieller Start um 10:00, Ende ca. 20:00

Im Saal der Stadtbibliothek Karlsruhe (im 2. UG)

Eintritt frei

Voranmeldung bitte unter retrothek@kultur.karlsruhe.de für Teilnehmer mit eigener Hardware erwünscht, damit wir genügend Tische bereitstellen können Adresse



Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus

Ständehausstraße 2

76133 Karlsruhe



Parkhäuser in der Umgebung: Karstadt

Friedrichsplatz

Landesbibliothek

Industrie- und Handelskammer

Schloßplatz Achtung: Das auch nahe gelegene Parkhaus "Ettlinger Tor" (vom gleichnamigen Einkaufszentrum) hat nur bis 20:00 geöffnet! Siehe auch: Parkleitsystem Karlsruhe



Anlieferung



Zur Anlieferung der Geräte gibt es eine Ladezone (eingeschränktes Halteverbot), die Adresse dafür ist "Südl. Herrenhof 1, 76133 Karlsruhe".



Weiteres



Von 10 bis 14 Uhr hat die Stadtbibliothek regulär geöffnet.

Im EG gibt es einen Kaffeeautomat (50/60ct pro Becher).

Öffentliches WLAN ("KA-WLAN") und eduroam ist im Haus verfügbar.

Bitte Mehrfachsteckdosen/Verlängerungen mitbringen.



Wir würden uns freuen, viele Besucher mit interessanten Geräten begrüßen zu dürfen! (cg)



[Meldung: 04. Mär. 2019, 18:21] [Kommentare: 0]

