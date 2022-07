23.Jul.2022

RNO-Anwendungen: RNOPDF 1.6 und RNOArchive 1.1

Entwickler 'jPV^RNO' hat zwei seiner RNO-Anwendungen aktualisiert:



Der PDF-Anzeiger 'RNOPDF' (MorphOS, OS3 (68k + WOS), OS4, Win, Mac) wurde auf die Version 1.6 aktualisiert, mit den folgenden Änderungen: Fixed the search requester behaviour

Fixed a window positioning issue on OS3 versions

Better OpenURL implementation

Added a French catalog

Added a German catalog

Made the source code a bit more readable RNOArchive ist ein grafischer Archivmanager, der Archive entpacken, ändern und erstellen kann. Dafür wird das XAD-System verwendet. Ebenso vermag RNOArchive ZIP-Dateien zu erstellen. Die nun veröffentlichte Version 1.1 (MorphOS, AROS, OS3 (68k), OS4) bietet folgende Änderungen: Fixed an issue with directory extraction, which could lead to extraction of unselected files

The progress bar is updated when unarchiving single dirs or full archives

Added a work-around for adding whole directories without selecting anything

Fixed an ARexx port issue

Other minor fixes (dr)



