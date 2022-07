23.Jul.2022









Diskettenabbilder am PC oder Mac: Greaseweazle Tools 1.1 / Firmware 1.2

Keir Frasers "Greaseweazle" liest ähnlich wie Kryoflux die Magnetschicht der Diskette unabhängig vom verwendeten Format und speichert soviele Informationen wie möglich in einem sogenannten "Flux Level Image" im Supercard-Format (SCP), wodurch das Lesen und Zurückschreiben kopiergeschützter Disketten möglich wird (amiga-news.de berichtete). Zur Verwendung wird ein Diskettenlaufwerk - bspw. ein gewöhnliches 3,5"-PC-Laufwerk - an den Adapter angeschlossen, der seinerseits per USB mit dem PC oder Mac verbunden wird.



Änderungen der Greaseweazle Tools 1.1: New IMG formats: pc98.dd, pc98.hd

IBM FM, MFM: Fix bugs in raw track decoder

gw info: Report MCU information (type, speed, SRAM) Änderungen der Greaseweazle Firmware 1.2: Support AT32F403A MCU on F1 and V4 boards

Send MCU info to host (reported by gw info) Erhältlich ist der Greaseweazle bei verschiedenen Händlern. (dr)



[Meldung: 23. Jul. 2022, 08:28]

