MorphOS: Passwort-Manager PastePass 2.0

Stefan 'Kronos' Kleinheinrichs PastePass ist ein Passwort-Manager für MorphOS mit verschlüsselter Datenbank, der auf ein entsprechendes Tastaturkürzel hin den Benutzernamen und das Passwort einfügt. Auch ein Hilfsprogramm zur Verschlüsselung der Passwörter ist enthalten. Mit der Vorabversion 1.9 von Anfang November hatte der Autor den Code überarbeitet, viele Sicherheitsprüfungen hinzugefügt und die gesamte GUI und den Programmablauf verschlankt. Nun hat er Version 2.0 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:

Datumsformat im Info-Fenster korrigiert

Verlust des Fokus auf das Hauptpasswort behoben

ein Problem wurde behoben, bei dem das Löschen der Datenbank die Eingabe einer neu erstellten Datenbank unmöglich machen konnte

OpenURL-Unterstützung reaktiviert (Doppelklick auf Element)

fehlende Locale-Strings hinzugefügt

das Standard-Speicherverhalten wurde geändert: es wird jetzt nur noch automatisch gespeichert, wenn das Master-PW gewechselt wird, alles andere führt zu einer Abfrage, wenn versucht wird, das Programm zu beenden, ohne vorher manuell das Menü "Speichern" anzuwählen

einige kleinere Tippfehler und Ungereimtheiten behoben

die SimpleCat ".cs" Datei für den Übersetzer hinzugefügt (ich hoffe, das ist die richtige, ist schon eine Weile her...)

Französisches Gebietsschema hinzugefügt

Datenbank wird beim Verlassen der Einstellungen auf "geändert" gesetzt, so dass man daran erinnert wird, vor dem Verlassen zu speichern Download: PastePass.lha (76 KB) (dr)



