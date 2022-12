16.Dez.2022









Emulator: QEMU 7.2.0 veröffentlicht

QEMU ist ein Open-Source Computeremulator und -virtualisierer. QEMU ist in der Lage, einen kompletten Computer in Software zu emulieren, ohne dass Hardware-Virtualisierung unterstützt werden muss. So ist es auch möglich, Amiga-Betriebssysteme wie AROS, AmigaOS oder MorphOS auf QEMU zu emulieren. Diese Unterstützung wird vom QEMU-Entwickler Zoltan Balaton bereitgestellt, der auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite jede Menge Tipps und Infos gibt (vgl. hierzu unseren Exkurs zur Nutzung von Amiga-Betriebssystemen auf nicht-nativer Hardware).



Die nun veröffentlichten Version 7.2.0 (freigegebene PowerPC-Änderungen) enthält laut Zoltan Balaton einige Änderungen, die vor allem neuere Power-CPUs, aber ebenso welche, die die gesamte PPC-Emulation betreffen: so wurde beispielsweise die Befehlsdekodierung auf Decodetree umgestellt. Die ist eine generische Methode zur Beschreibung von Befehlen, bei der allgemeiner Code zur Dekodierung verwendet wird, anstelle des zuvor verwendeten benutzerdefinierten Codes. Wie der Entwickler freundlicherweise uns gegenüber erläutert, kann dies zu einer besseren Performance führen, muss es aber nicht, da Decodetree nicht optimiert sei.



Ebenso gab es auch einige Änderungen an der Implementierung von AltiVec-Befehlen, die deren Geschwindigkeit verbessern könnten, aber es hänge davon ab, wie es verwendet wird und was die Host-CPU unterstützt. Er habe einige Tests durchgeführt und festgestellt, dass es in einigen Fällen ein paar Prozent schneller sein könnte, es aber keine wirklich großen Veränderungen bewirke. Da sam460ex kein AltiVec hat, profitiere es nur von den PPC-Befehlsdekodierungsänderungen. Die Emulation über pegasos2 und mac99 könnten mit Code, der AltiVec verwendet, etwas besser sein. Allerdings sei es schwer, dies mit AmigaOS 4 zu testen, da dieses keinen Grafiktreiber für die von QEMU emulierten Grafikkarten in der pegasos2-Version hat. Für Tüftler hat er aber eine Idee, die man ausprobieren könnte:



Man müsste einige Treiber kopieren, um die Ausgabe auf pegasos2 zu erhalten. Das bedeutet, dass man die Boot-CD oder eine installierte Version bearbeiten muss (was nicht so einfach, aber machbar sei). Den Kernel von der AmigaOS-pegasos2-Version müsste man kopieren und die PCIGraphics.card und siliconmotion502.chip von der sam460ex-Version aktualisieren, wie schon mal von ihm erwähnt. Daraus müsste man dann eine CD erstellen. (dr)



