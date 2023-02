19.Feb.2023









Knobelspiel: Connect 1.2

Beim kommerziellen Knobelspiel "Connect" (Screenshots) gilt es, eine Reihe von ICs so miteinander zu verbinden, dass jeder Chip exakt die auf seinem Gehäuse abgedruckte Anzahl von Verbindungen erhält. Über die jetzt erschienene Version 1.2 schreibt der Entwickler Frank Röger:



"Unser Besuch auf dem Amiga Wintertreffen brachte sowohl Spaß als auch einige Erkenntnisse: Connect hat noch einige kleinere Bugs.



Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass Connect auf einer Recalbox (Raspberry Pi + Emulation) eher suboptimal läuft. Das Problem ist, dass die Gamecontroller mehr als einen Feuerknopf unterstützen, was dazu führt, dass der Joystick für den Amiga als 2-Tasten-Joystick konfiguriert ist. Wir waren nicht in der Lage, dies zu ändern und mussten bei dem Treffen damit leben. Das heißt aber nicht, dass wir für immer damit leben müssen und haben kurzerhand die Unterstützung für den 2-Tasten-Joystick hinzugefügt. Jetzt sollte es also egal sein, welche Feuertaste gedrückt wird.



Nächster Kritikpunkt war (wieder einmal) die Installationsroutine. In dem Moment, in dem Connect in einen Unterordner installiert wurde, gab es kein Symbol mehr für den Connect-Ordner. Wir haben uns gewundert, dass uns das beim Testen nicht aufgefallen ist, haben es aber mit der neuen Version korrigiert. Vielen Dank an Gothor für den Hinweis!



Der Benutzer Afebriwyn hat die Initiative ergriffen und einen WHDLoad-Slave für Connect erstellt. Das Besondere daran ist, dass man das Spiel auch mit geladenen P96-Treibern oder sehr schnellen CPUs ohne Grafikfehler laufen lassen kann. Vielen Dank an Afebriwyn für diese Arbeit.



Wir haben jedoch 2 Anmerkungen dazu:



1. Wenn Sie einen 68060 verwenden, müssen Sie NOMMU in den ToolTypes verwenden. Das gleiche gilt für andere CPUs, die durch irgendwelche FPGAs oder ähnliches emuliert werden. Wenn Sie das nicht tun, bricht das Spiel beim Start mit einer Fehlermeldung ab.



2. Da der Slave von einem Drittentwickler bereitgestellt wird, bietet LogicalByte keinen Support für den Slave. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die in der Readme angegebene E-Mail-Adresse. Wir danken für das Verständnis.



Wir wünschen viel Spaß!" (dr)



