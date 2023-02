21.Feb.2023









Puzzle-Spiel: ArtPazz 1.4 (AGA)

Bei ArtPazz gilt es, die durcheinandergeratenen Teile jeweils eines klassischen Gemäldes durch Verschieben wieder an ihren ursprünglichen Platz zu bringen (Video). Das Puzzle-Spiel wurde mit AMOS Professional für AGA-Amigas erstellt und ist kostenlos, der Autor ermöglicht es jedoch, auch einen freiwilligen Preis zu bezahlen.



Simone 'saimo' Bevilacqua hat nun die Version 1.4 veröffentlicht, die die folgenden Änderungen beinhaltet: Fixed endless floppy drive motor spinning

Recompiled against ALS v2.3.

Optimized executable with custom tool.

Touched up manual.

Changed the conditions of many If, Until and While statements and turned For ... Next loops into Repeat ... Until loops to have the AMOS Professional Compiler produce shorter and faster code. (dr)



