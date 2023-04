WHDLoad: Grafische Oberfläche iGame 2.3.1

iGame ist ein MUI-basiertes Frontend für das Starten von WHDLoad-Titeln (amiga-news.de berichtete). George 'walkero' Sokianos (Editor 'Lite XL' oder MediaVault) hat die Version 2.3.1 für AmigaOS 2.04 und höher, AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht. In dieser Version wurde die Datei gameslist.csv geändert. Es wird empfohlen, vor dem Upgrade oder einer Neuinstallation ein Backup der vorherigen Datei zu erstellen. Die Änderungen in der Übersicht:



Hinzugefügt Einige Nicht-WHDLoad-Spiele müssen aus ihrem eigenen Ordner gestartet werden, da sie sonst abstürzen oder nicht starten. Dies ist hauptsächlich ein Problem auf Systemen, die weder WBRun noch WBLoad haben (z.B. AmigaOS 3.1). Für alle hinzugefügten Spiele/Demos, die auf solchen Systemen gestartet werden, wird nun ein temporäres Skript unter T erstellt:

Deutscher Katalog und ein alternatives Hauptbild

Französischer Katalog Fehlerbereinigungen Wenn ein Benutzer die Tooltypes eines Slaves ändert, funktioniert das NewIcon weiterhin. Die vorherigen Versionen von iGame löschten die Bildinformationen. Jetzt werden sie aus den Icon-Tooltypen entfernt, aber das Bild funktioniert weiterhin einwandfrei. Das Ergebnis ist, dass die Größe der .info-Datei fast auf die Hälfte reduziert wurde.

Jetzt ist es möglich, die Icon-Tooltypes zu speichern, auch wenn sie als Screenshot eines Items verwendet werden. In den vorherigen Versionen war die Icon-Datei blockiert und es war keine Änderung möglich.

Absturz beim Beenden behoben

Einfrieren des Computers mit wenig Speicher beim Scannen behoben

Einfrieren des Computers mit wenig Speicher beim Laden einer großen Liste von Einträgen behoben Geändert iGame mit NDK 3.2R4 kompiliert

Der Repositories Path Requester akzeptiert jetzt nur noch Schubladen

Der Speicherbedarf ist jetzt so weit wie möglich reduziert und optimiert

Das iGame-Fenster erscheint zuerst und dann wird die Liste aus der Datei geladen. Dadurch erscheint die Anwendung schneller und gibt dem Benutzer eine Rückmeldung

Wenn der Benutzer einen relativen Pfad auswählt (z. B. //Games), wird dieser in einen absoluten Pfad geändert.

Die Art und Weise, wie die gleichen Titelslaves gezählt werden, wurde geändert. Dies hilft bei der Beseitigung mehrerer "Alt"-Wörter in der Liste

Das Scannen des Repositorys nach Dateien wurde geändert. Der Code wurde vereinfacht und verwendet nun mehr Funktionen der System-API, was ihn kompatibler macht. Außerdem werden alle "Daten"-Ordner beim Scannen übersprungen, sodass Slaves, die in diesen Ordnern existieren, nicht verwendet werden. Eine Menge Code wurde entfernt und optimiert, sodass der Scan nun auf demselben Rechner etwa 37% schneller ist, wenn ein Ordner mit 3562 Einträgen gescannt wird.

Die Art und Weise, wie mehrere Instanzen mit demselben Titel angezeigt werden, wurde geändert. Jetzt werden keine "Alt"-Beschriftungen mehr hinzugefügt. Stattdessen haben wir eine Zahl in eckigen Klammern eingeführt, die die verschiedenen Instanzen repräsentiert, z.B. 3DPool [1], 4DSportsDriving [2]. Nicht jeder Datensatz hat diese Werte, Sie werden sie also nur sehen, wenn es Duplikate gibt.

Die Datei gamelist.csv wurde durch doppelte Anführungszeichen um die String-Werte, wie den Pfad und den Titel, geändert.

In der Datei gamelist.csv wurde eine neue Spalte hinzugefügt, die den benutzerdefinierten Namen des Elements enthält. Die alte Spalte bleibt unverändert. Dies hilft in Situationen wie einem Repository-Rescan, bei dem sich der vom Benutzer angegebene Name nicht ändert. Die alte, zweite Spalte sollte unverändert bleiben.

Jetzt benötigt iGame die icon.library v44+ für das Ändern von Icon-Tooltypes. Für Systeme, die eine neue Version enthalten, gibt es icon.library 46.4 im Aminet zum kostenlosen Download und zur Nutzung. Diejenigen, die ältere Versionen der Bibliothek haben, können iGame immer noch benutzen, aber sie können die Icon-Tooltypes nicht ändern. Sie müssen dies von Workbench aus tun.

Das Feld für die Filterzeichenfolge ist jetzt in der verborgenen Liste nicht mehr deaktiviert, so dass der Benutzer die Ergebnisse auf der Grundlage des Titels oder eines Teils davon filtern kann

Die Zeilen "Status", "Gespielte Zeiten" und "Slave-Pfad" haben keinen Rahmen mehr, da sie schreibgeschützte Felder sind.

Das Kontrollkästchen "Keine intelligenten Leerzeichen" hat jetzt einen richtigen Rahmen

Der "Slave-Pfad" im Fenster mit den Elementeigenschaften wird nicht mehr in der Breite gestreckt. Wenn MUI 5 verwendet wird, wird der Text verkürzt und zeigt drei Punkte in der Mitte an.

Wenn WBLoad im Ordner C: vorhanden ist, wird dies zum Starten von Spielen/Demos von WB verwendet, wenn sie als zusätzliche Einträge in der Liste hinzugefügt wurden

Die "Zuletzt gespielt"-Liste enthält mehr als einen Datensatz, so dass Sie die zuletzt gespielten Spiele leicht finden können

alt_icons in den Ordner "extras" verschoben

Das Installationsskript wurde aktualisiert, um dem Benutzer bei der Auswahl des Installationsordners einige Informationen zu geben Direkter Download: iGame-v2.3.1-20230414.lha (411 Kb) (dr)



