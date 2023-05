Browser-Erweiterung: AGuide Viewer 0.1

AGuide Viewer ist ein Open-Source-Reader für AmigaGuide-Dokumente, der als Browser-Erweiterung implementiert ist. Sie funktioniert mit Firefox und Chromium auf allen Plattformen.



Unter Firefox erfolgt die Installation bei entsprechender Zustimmung automatisch. Für Chromium die Datei aguide-0.1.xpi in einen Ordner entpacken. In Chromium auf "Erweiterungen" > "Erweiterungen verwalten" gehen und dort den Entwicklermodus aktivieren. Dann mittels "Entpackte Erweiterung laden" den zuvor angelegten Ordner auswählen.



Die Erweiterung erkennt automatisch Dateien, eine .guide-Dateinamenerweiterung haben oder mit der '@database'-Sequenz beginnen. AmigaGuide-Dokumente, die aus dem Internet heruntergeladen werden, werden automatisch im Browser gerendert. Auch das Betrachten lokaler Dateien wird unterstützt, in dem der AGuide Viewer durch Klicken auf das AGV-Symbol in der Symbolleiste des Browsers gestartet wird. Die Benutzeroberfläche ähnelt der von AmigaGuide bzw. MultiView.



Da Firefox direkte Links zu lokalen Dateien in der Erweiterung blockiert, empfiehlt der Autor, einen solchen Link in einem AmigaGuide-Dokument mittels rechter Maustaste und "Link in neuem Tab" zu öffnen.



Der Autor plant, zukünftige Versionen im Chrome-Store zum Signieren einzureichen, was die Installation auf Chrome/Chromium vereinfachen wird. Da das Signierungsverfahren von Mozilla etwas einfacher und es der bevorzugte Browser des Autors ist, hatte er sich mit der ersten Version des AGuide Viewers darauf konzentriert. (dr)



[Meldung: 18. Mai. 2023, 06:44]

