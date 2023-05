18.Mai.2023

Videobericht: Amiga-Ruhrpott-Convention 2023

Jürgen Weißenfels hat am 6. Mai 2023 die Amiga-Ruhrpott-Convention in Duisburg-Rheinhausen besucht und seine Eindrücke in einem Video unter dem Titellink festgehalten. Seine Zusammenfassung der "kleinen, aber feinen Amiga-Messe, von Fans für Fans":



"Diese Veranstaltung ist die erste Ihrer Art. Das macht es natürlich besonders interessant, mal zu schauen, was die Veranstalter um 'T!nomania' [und CZ-Tunes] hier geleistet haben. Ich kann schon mal verraten, dass ich schwer angetan war.



Ich konnte hier viele nette Leute aus der Amiga-Community treffen bzw. wiedertreffen und einige höchst interessante Gespräche führen.



Hier fand sich definitiv der harte Kern der Amiga-Hard- und -Software-Enthusiasten. Man konnte spielen, kaufen, trinken, mit Entwicklern, YouTubern, Podcastern und anderen Veranstaltern schnacken, und es gab sogar eine Verlosung erlesener Preise.



Also meiner Ansicht nach, gerade für den ersten Versuch einer eigenen Amiga-Convention, eine Punktlandung.



Doch wer alle Details meiner Meinungsbildung erfahren möchte, sollte sich trotzdem noch das Video ansehen." (snx)



