27.Aug.2023

Christian Wiegel







Rundenbasierte Strategie: Farm-Update für "Settle the World"

Christian 'TheoTheoderich' Wiegel hat nach mehreren Entwicklertagebüchern, in denen er seine Programmierfortschritte beschreibt, für sein rundenbasiertes Aufbau- und Handelsspiel "Settle the World" ein Farm-Update veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Auch dieses Update ist nur ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg hin zu einem vollständigen Spiel.



Ich habe einen Großteil des Programmcodes für das Spiel in den letzten Monaten komplett neu geschrieben. Das Spiel war ursprünglich nicht dazu ausgelegt, stark erweitert zu werden. Da in "Settle the World" aber noch sehr viel fehlt (regelmäßige Wahlen, Ureinwohner, Computergegner, etc.) wurde es dringend notwendig alles zu überarbeiten.



Der Vorteil ist, dass das Spiel nun deutlich weniger Chip-RAM benötigt und ich somit in den nächsten Monaten mehr Musikstücke einbauen kann.



Was hat sich geändert



Wenn die Einwohner der Städte eines Spielers zum ersten mal die Arbeiter-Klasse erreichen, bekommen Pioniere die Fähigkeit, Farmen bauen zu können.

Auf Farmen können Rinder gezüchtet und Weintrauben geerntet werden.

Rinder können dann zu den neuen Schlachthäusern in den Städten gebracht werden. Dort können sie von Metzgern zum Fleisch für die Einwohner der Aristokraten-Klasse verarbeitet werden.

Weintrauben können mit den neuen Weinpressen direkt auf den Farmen zu Wein gekeltert werden. Wein ist ein Luxusgut, dass von Aristokraten verlangt wird.

Weintrauben können übrigens nicht selbst angepflanzt werden, sondern die neuen Farmen müssen ein Trauben-Bonusfeld in ihrem Radius haben.



Damit die Farmen optimal genutzt werden können, gibt es passend dazu vier neue Einheiten: Cowboys für Rinderzucht

Metzger

Traubenpflücker

Winzer Weitere Neuheiten: Neue Funktion -Zur Stadt bewegen- für Einheiten. Diese bewegen sich dann per Pathfinding hin zur ausgewählten Stadt. Erspart das suchen der Städte auf der Karte.

Anfänge einer integrierten Spielhilfe.

Ein millitärischer Versorgungswagen, zum heilen beschädigter Millitär-Einheiten ausserhalb der eigenen Städte.

Komplett überarbeiteter Kartengenerator.

Neue Soundeffekte.

Mehr Tiere auf der Karte

Mehr Zwischenbilder bei Ereignissen Es gab unzählige Änderungen und Bugfixes, auch wenn immer noch unglaublich viel fehlt oder noch nicht richtig funktioniert. Ich wünsche trotzdem allen viel Freude mit der neuen Version und hoffe auf zahlreiche Rückmeldungen." (dr)



[Meldung: 27. Aug. 2023, 15:12] [Kommentare: 3 - 31. Aug. 2023, 10:07]

