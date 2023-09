Knobelspiel: Connect V1.4

Beim kommerziellen Knobelspiel "Connect" (Screenshots) gilt es, eine Reihe von ICs so miteinander zu verbinden, dass jeder Chip exakt die auf seinem Gehäuse abgedruckte Anzahl von Verbindungen erhält. Über die jetzt erschienene Version 1.4 schreibt der Entwickler Frank Röger:



"Wir vom Team LogicalByte haben eine aktualisierte Version von Connect hochgeladen. Sie enthält folgende Änderungen:



1. Auf dem Usertreffen R2C2 haben wir eine Menge Coop-Spiele gemacht und hingen bei manchen Spielen sehr lange fest, wenn wir den Fehler nicht finden konnten. Dort entstand die Idee per Tastendruck den Fehler anzeigen lassen zu können, um übermäßig langes Suchen zu verhindern. Gesagt getan, diese Funktion ist nun im Spiel. Durch Drücken auf die Taste H werden alle Chips rot markiert, die nicht die erforderliche Anzahl an Verbindungen besitzen. Diese Hilfe hat allerdings den Nachteil, dass die Spielzeit auf 9999 Sekunden gesetzt wird. Für eine neue Highscore reicht es damit dann nicht mehr, allerdings ist dies für die Leute hilfreich, die "alle" Spielbretter gerne vollständig lösen möchten. Beachtet bitte, dass dies nur im Solo- und Coop-Modus funktioniert.



2. Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen. Wir fanden ihn beim übermäßigen Zeichnen des Spielcursors auf dem Spielbrett. Zum Glück konnten wir ihn bändigen und damit noch etwas Performance vor allem auf dem Amiga 500 herausholen. :)



3. Das Handbuch wurde aktualisiert. Dort findet ihr nun eine Übersicht aller im Spiel vorhandenen Tastenkürzel.



Viel Spaß beim Spielen!" (dr)



[Meldung: 27. Aug. 2023, 20:59] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]