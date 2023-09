Apollo-Team arbeitet an Portierung von "Robin Hood: Legend of Sherwood"

Wie uns Willem Drijver vom Apollo-Team mitteilt, arbeite man derzeit an einer Portierung des Echtzeit-Strategicals Robin Hood: The Legend of Sherwood. Der 2002 für Windows veröffentlichte Titel wurde 2006 von e.pi.c / Runseoft auf MorphOS portiert. Der an der damaligen Umsetzung beteiligte Gunnar von Boehn (Apollo-Team) bestätigt uns auf Nachfrage, dass man in Kontakt mit den Rechteinhabern sei und ein kommerzieller Vertrieb von Robin Hood geplant sei.



Drijver hat ein Video vom aktuellen Stand veröffentlicht, die bisherigen Arbeiten an dem von ihm als "experimentelle Übung" bezeichneten Projekt beschreibt er wie folgt:



"RHLOS ist ein großartiges RPG von SpellBound, das für Pentium-PCs mit 233 Mhz und 64 MB RAM gedacht ist. Aktueller Stand des Projekts ist, dass wir das Spiel auf einer V4 zum Laufen gebracht haben. Die FPS sind natürlich noch nicht auf dem Level wo wir sie gerne hätten, aber der Titel ist bereits spielbar...



Zum Compilieren haben wir das ApolloCrossDev-Setup für Linux eingesetzt, ein weiteres (Beta-) Projekt des Apollo-Teams. Für die Grafikausgabe wird nicht mehr SDL genutzt, sondern native Apollo-Blit- und Scroll-Routinen, die teilweise in Assembler geschrieben wurden. Für die Sound-Ausgabe wird statt SDL auf "Apollo Arne" zurückgegriffen. Die Mixer- und Effekt-Routinen benötigen noch etwas Feinschliff - aber wir sind zuversichtlich, das auch noch geregelt zu bekommen.



Es gibt noch viel zu tun um RHLOS auf einen Stand zu bringen, in dem es kommerziell veröffentlicht werden könnte. Aber wir wollen die bisherigen Ergebnisse mit euch teilen, um Interesse in der Amiga-Entwickler-Gemeinde zu wecken. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt die Fähigkeiten und die Zeit uns bei diesem Projekt zu unterstützen, würden wir uns über eure Mitarbeit freuen! Bitte schickt mir in diesem Fall eine PM auf Discord @WillemDrijver." (cg)



[Meldung: 04. Sep. 2023, 01:31] [Kommentare: 1 - 04. Sep. 2023, 01:56]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]