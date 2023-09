Entwickler-Tagebuch: Virtual Enemies Devlog #3 - Sprachensystem fertig gestellt

Für das angekündigte Strategiespiel Virtual Enemies haben die Entwickler einen dritten Eintrag in ihrem Entwicklertagebuch veröffentlicht:



"Hallo zusammen,

es wird an dieser Stelle mal wieder Zeit für einen Developer Eintrag. Dieser ist kurz und knackig, aber sollte dennoch interessant sein. Fangen wir an:



Wir haben uns mit den Sprachen befasst und das gesamte System nun umgesetzt. Das bedeutet, dass man per Klick die Sprache auswählen kann...das wars schon? Nicht ganz, denn das Spiel ist an dieser Stelle moddingfähig: Wir stellen mit oder kurz nach Veröffentlichung einen Editor zur Verfügung, mit dem dem Spiel neue Sprachen hinzugefügt oder bestehende geändert werden können. Ohne Editor ginge das zwar auch, aber warum auf Komfort verzichten?



Bedeutet also, wenn jemand der englischen Sprache nicht so mächtig ist, kann jemand anderes aus der Community das Spiel lokalisieren - ohne das wir am Programmcode etwas ändern müssten. Ist das nicht toll? :)



Was steht als nächstes auf dem Plan? Wir werden uns nun um das Hauptmenü kümmern. Das soll bereits voll funktionsfähig werden und zu den einzelnen Bereichen des Spiels verweisen. Die Bereiche werden repräsentative Grafiken besitzen, damit wir den Besuchern der Amiga38 auch etwas zeigen können. Außerdem halten wir weiterhin am Plan fest, dass man auf der Amiga38 auch eine Mission spielen kann.



Wir halten euch die nächsten Wochen auf dem Laufenden!" (cg)



[Meldung: 04. Sep. 2023, 14:23] [Kommentare: 0]

