Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 164

Die deutsche und englische Ausgabe 164 (September/Oktober 2023) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Seit Amiga Future 163 beträgt der Umfang des Hefts jetzt 60 statt 52 Seiten.



Themen der aktuellen Ausgabe: Interview Christian Wiegel (Settle The World) Part 2

Show Report Retcon Gaming festival 2023

Show Report Kickstart 01

Amiga 38 Preview

Preview Castlevania AGA

Preview Hamulet

Preview Bulbmaster

Review Night/Shift - A Cyberpunk Adventure

Review Board game vs Amiga - Monopoly

Review Absolute Zero

Review Commodore: The Inside Story

Review Amiblaster Deluxe

Review TF 1260

Special Trevors Soapbox

Special A1222+ Part 1

Special Demoscene

Workshop Pagestream Part 2 (cg)



[Meldung: 04. Sep. 2023, 14:55] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]