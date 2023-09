Veranstaltung: Abstimmung gestartet & weitere Informationen zur Amiga38

Markus Tillmann informiert: Update 1

Wer noch nicht in den Amiga38-Community-Award-Thread geschaut hat: Das Voting ist online und wir freuen uns über jede Stimme unter: amigaevent.de/vote

Update 2

Vergangenes Jahr waren wir nicht ganz glücklich über das Catering und die damit verbundenen Preise im Kunstwerk. Hier konnten wir einen Teilerfolg erzielen und die Getränkepreise ein Stück weit senken:



Softdrinks und Bier: 3,50 Euro Wasser: 2,90 Euro Kaffee: 2,80 Euro

Daneben werden folgende Speisen angeboten (neuer Koch, bessere Qualität ;) ):



Frikadelle mit Brot 3,90 Euro Frikadelle mit Kartoffelsalat 4,90 Euro Schnitzel mit Kartoffelsalat 6,90 Euro Schnitzel mit Brot 5,90 Euro Currywurst geschnitten - mit Brot 5,90 Euro Veganer Gemüse-Kartoffel-Eintopf 4,90 Euro Stück Blechkuchen zur Auswahl 2,90 Euro

Bitte beachtet, dass wieder nur Kartenzahlung möglich sein wird!



Ebenfalls wird in diesem Jahr eine zweite Bar geöffnet, so dass alles ein wenig entzerrt wird. An der einen Bar gibt es Getränke, an der anderen die Speisen.

Update 3

Wir haben noch einmal alle Ticketbestellungen geprüft und dabei festgestellt, dass einige bereits vor mehreren Wochen bestellt, aber nie bezahlt wurden.



Diese haben wir nun noch einmal freigegeben. Die nun im Shop verfügbaren sind die letzten für die Amiga38.

Update 4

Das Programm für den Freitagabend steht nun. Gegen 20 Uhr wird das Get Together im oberen Bereich eröffnet. Ab ca. 20:15 Uhr startet ein kleines Buffet und das gesellige Beisammensein. Wer ein Ticket für das Get Together erworben hat, hat dabei drei Getränke (Softdrinks, Wasser, Bier) inklusive, ebenso die Möglichkeit, sich an den bereitgestellten Speisen zu bedienen:



Wraps mit Käse oder Pute gefüllt Currywurst Frikadellen Kartoffelsalat mit einer Mini-Geflügel-Frikadelle Brot Knabbersachen

Gegen 20:45 Uhr starten wir mit der Reshoot-Proxima-3-Release-Party und werden hierzu Richard Löwenstein und Martin Amann auf der Bühne begrüßen. Hinzugesellen wird sich ebenfalls Michael Kafke, dessen Spiel "ASM - Das Computerspiel", ja ebenfalls passend zur Amiga38 gerade veröffentlicht wurde. Anschließend wird Martin Amann für musikalische Untermalung sorgen.



Gegen 22 Uhr wird es dann einen Vortrag von André Kudra zur Demoszene geben und Siegfried Kärcher den Abend mit visuellen Effekten und Sounduntermalung abrunden.



Auf der Amiga38-Bühne schöpft er aus seinem reichhaltigen Fundus an Demos, Soundmodulen und Erinnerungen, die er seit den 1980er Jahren gesammelt hat. Mit Leidenschaft präsentiert er in Echtzeit audiovisuelle Kunstwerke, die sich rund um den Amiga drehen und den Besuchern der Messe einen faszinierenden Einblick in die große und kreative Amiga-Community bieten. Seine Werke entführen das Publikum in die Welt der Amigageschichte und zeigen die Vielfalt der kreativen Amigaszene.

