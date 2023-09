20.Sep.2023









Emulator: Denise V2.1

Denise ist ein zyklusgenauer und plattformunabhängiger Emulator, der seit der Version 2.0 neben einem C64 auch einen Amiga 500 und Amiga 1000 (Kickstart Disks werden benötigt) emulieren kann. Nun wurde die Version 2.1 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



Allgemeine Änderungen: add drag'n'drop overlay files can be inserted into additional drives faster files can either only be inserted or inserted and restarted multi file support

fix: Wasapi didn't work on some audio hardware Amigaspezifische Änderungen: greatly improved accuracy

~15% speed up

fix: Drive LED sometimes does not turn off

display tracks more clearly

add IPF, DMS, EXE and encrypted kick rom support

add RTC

add multi file support for any-loader (fill DF0-3 in one go)

show power LED in status line colors for power and drive LEDs depend on the model click on power LED to select audio filter

Denise ist plattformübergreifend für Windows 32/64 XP und neuer, macOS (ab Versionsnummer 10.9, Intel und Arm), Linux und BSD verfügbar. (dr)



[Meldung: 20. Sep. 2023, 07:33] [Kommentare: 1 - 20. Sep. 2023, 11:24]

