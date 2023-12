16.Dez.2023









Amiga-Emulator: Amiberry 5.6.5

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt. Diese neue Version von Amiberry stellt viele neue Funktionen bereit, vor allem im Bereich der I/O-Ports. MIDI-Geräte werden nun mit Hilfe der portmidi-Bibliothek unterstützt. Diese Bibliothek wird jetzt vorausgesetzt.



Zusätzlich ist nun auch eine MIDI-Emulation in Form von MT-32 (mit Hilfe der munt-Bibliothek) jetzt ebenfalls verfügbar. Die Bibliothek ist in Amiberry enthalten, die ebenfalls benötigten MT-32-ROMs allerdings nicht.



Außerdem wurde die Unterstützung der seriellen Schnittstelle verbessert und die der parallelen hinzugefügt (vorerst nur mit VPAR), die AHI-Wiedergabe wurde korrigiert und vieles mehr. Die Änderungen im Detail:



Bugfixes

Fixed AHI playback, which wasn't working 100% until now

Fixed incorrect A600HD ROM identifier, in WHDBooter

Validate config after command line parsing.

Fix FABS(-0)

Do not close audio streams when audio settings change

Fix AUDPER=1 unreliable interrupts

Clear also blitter_cycle_exact when switching to JIT mode

remove duplicate parsing of amiberry options

Quickstart options and floppy drives

Added missing memory bank deallocations.

Fix 800% disk mode crash.

Fixed crash when opening MIDI device

Sync macOS icon with Linux one

GUI would not update on all events in some places

OpenGL option would fail on vkbd Improvements

Implemented physical MIDI and MIDI emulation (MT-32) support

Improved serial port support

Implemented support for virtual Parallel ports

Implemented support for AMAX

Implemented support for Arcadia platforms

Implemented support for Casablanca platforms

Keep a backup of config files when overwriting

Scan for ROMs recursively

The GUI colors and font are now configurable

New command line option, -v or --version

Added DBUS support, to control Amiberry from other applications

Initialize Savestates on startup

Do not check mousehack state if emulation is going to exit

added P96 ModeChanged checks

Do not detect monitor as changed if monitor is not attached to any graphics board.

Do delayed insert also if disk was ejected first and then immediately new disk is inserted.

Skip also CD32 fast CPU ROM patch if ROM is smaller than 512k

bring sound/audio closer to preview status

memory Chipmem noise implemented

Improved newcpu handling of separate thread (dr)



[Meldung: 16. Dez. 2023, 06:37] [Kommentare: 0]

