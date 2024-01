14.Jan.2024

Motorola68k-Emulation: Emu68 V1.0 Release Candidate 3

Michal Schulz hat Release Candidate 3 der Version 1.0 seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur mit Fokus auf die PiStorm und PiStorm32lite veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Emu68 1.0 Release Candidate 3 ist der letzte Freigabe-Kandidat vor der endgültigen Version 1.0. Er enthält Fehlerbehebungen aus RC1 und RC2 und Änderungen und Korrekturen, die die Leistung von alten Spielen und Demos verbessern:



BlitWait



Mit der Option BlitWait kann der Benutzer Emu68 dazu zwingen, vor dem Beschreiben mehrerer Blitter-empfindlicher Register feinkörnigere Wartezeiten einzulegen. Normalerweise sollte die Software, die Blitter verwendet, warten, bis die Operation abgeschlossen ist, aber in einigen Fällen haben die Democodierer angenommen, dass m68k langsam genug ist, um keine Zeit mit Warten zu verlieren. Für solche Spiele und/oder Demos muss die Option blitwait entweder über cmdline.txt oder mit Hilfe von EmuControl aktiviert werden, damit sie richtig funktionieren.



Option, EmuControl-Parameter global zu Emu68 hinzuzufügen



Mit dieser Version kann der Benutzer die EmuControl-Kommandozeilen-Optionen, wie z.B. DBF ICNT=1 CCRD=0 direkt an die cmdline.txt-Datei übergeben und sie damit global machen. Dies, in Kombination mit eventuell deaktivierten CPU-Caches, erlaubt es, Demos wie den "State of the Art" direkt von Diskette zu starten, ohne WHDLoad.



RGB-zu-HDMI-Durchgang



Diese Funktion erfordert eine kleine externe Hardware (in Arbeit für A500, A600, A1200, A2000), die die digitalen RGB-Daten über die Kamera-Schnittstelle direkt an den Raspberry sendet. In Kombination mit der neuen unicam.resource (eingebettet in den Kernel) und dem neuen VideoCore/Emu68-VC4-Treiber (verfügbar im neuen Nightly-Build der Emu68-Tools) ermöglicht dies die Anzeige des RGB-Signals vom Amiga auf dem HDMI. Die unicam.resource erlaubt es, diese Funktion bereits beim Booten zu aktivieren, der neue VideoCore-Treiber erlaubt es, einfach zwischen RGB- und RTG-Modus auf demselben Bildschirm zu wechseln.



Ausführlichere Informationen zu den Änderungen gibt der Entwickler in seinem neuen Patreon-Artikel. (dr)



