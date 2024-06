25.Jun.2024









Cloanto: Amiga Forever 10 Updates R2 und R3

Für die offiziellen Emulations- und Support-Suiten "Amiga Forever" und "C64 Forever" von Cloanto sind in den vergangenen Monaten Updates erschienen, über die wir wegen einiger spannender neuer Funktionen nachträglich berichten. Das aktuelle, kostenlose Update 10 "R3" kann über den Help/About-Dialog in Amiga Forever bzw. C64 Forever bezogen werden, alternativ steht das komplette Pakete und ISO-Image über den Help-Unterpunkt "My Downloads and Keys" zum Download bereit.



Ein Mechanismus zum Exportieren/Importieren der Konfiguration zu Sicherungszwecken und zur Übertragung zwischen Computern wurde nun implementiert (Menü Extras). Neben der Migration auf die gleiche Version unterstützt diese Funktion auch den Export auf höhere Softwareversionen, was die Grundlage für zukünftige größere Upgrades auf verschiedenen Computern bildet.



Im Laufe der Jahre wurde es mit dem Aufkommen einer Vielzahl von Bildschirmen mit hoher Auflösung unpraktisch, sich auf eine feste Liste von Schaltflächen zur Änderung der Größe des Emulationsfensters zu verlassen (1X, 2X, 3X, 4X usw.). Mit dem R2-Update wurde eine neue Größenänderungsfunktion eingeführt, die den vertrauten Klick-und-Zieh-Mechanismus verwendet und die Wahl zwischen der schnelleren und qualitativ hochwertigeren ganzzahligen Skalierung und einer "feinen Größenänderung" über Alt+Ziehen bietet. Das R3-Update verbessert diese Funktion weiter, indem es Meldungen in der Statusleiste und dynamische Vorschauen der möglichen ganzzahligen Fenstergrößen hinzufügt.



Hervorstechende Änderungen sind außerdem die bessere Erkennung des Emulationsfensters durch Screen-Capture- und Recording-Anwendungen (OBS, Streamlabs, Twitch-Streaming etc.)., die Unterstützung für zusätzliche Gamecontroller und das verbesserte Internet-Modem, jetzt mit Telnet-Optionen.



Diese Version enthält zudem viele weitere kleinere Optimierungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen sowie die Unterstützung für einige der neuesten Systemfunktionen, die mit Windows 11 24H2 eingeführt wurden. Das Changelog in Help/About enthält weitere Details. (nba)



