Game Construction Kit: RedPill 0.9.42

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.99 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (z.B. Agonman). RedPill (YouTube-Video) ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Die größte Neuerung der Version 0.9.42 ist die Möglichkeit, UI-Balken zu den Objekten hinzuzufügen, so dass man Gesundheit, Energie, Ausdauer etc. über einem Objekt anzeigen kann. Dies könnte für RPG und Strategiespiele, aber auch für andere Arten von Spielen sehr nützlich sein:





Alle Änderungen im Überblick: UI Bar is a new type of object that allows to show energy&health bars above the game objects. They can be attached to the object they need to represent.

A project example ex_UIBar has been added to show the usage of this new object type.

Added action trigger Follow Me to allow an object request the camera focus.

Camera triggers have been moved to the Input&Canera cathegory in the editor.

Camera follow now has a parameter to specify if the camera should move immediatly to the targetted object.

Set Parent trigger now allows to target a non static object. In this case it will attach to the first that it finds.

Fix in the slope code that was introduced after some optimizations.

Fix for slope peaks, where the character could move downwards in the level.

Fix for HUD not being aligned with the main display when using a reduced screen width.

Fix for CD32 buttons mapping to Fire 1 and Fire 2.

Fix for custom font when used in the HUD.

Fix for a one pixel stripe in the left of the screen where the background sprite layer would be visible

Fix in FX layer

Some unused code was removed (dr)



