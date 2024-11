Amiga-Forum: a1k.org wird 20 jahre alt, großes Quiz und Gewinnspiel

Vor 20 Jahren wurde der Internet-Auftritt "a1k.org" aus der Taufe gehoben, ursprünglich als Nachschlagewerk zum A1000-Austauschmotherboard "Phoenix" - bis sich daraus ein großes und sehr aktives Amiga-Forum entwickelte. Die Plattform feiert heute ihren 20. Geburtstag, den die Verantwortlichen mit einem großen Quiz zu Amiga- und a1k.org-Themen feiern, mit dessen erfolgreichen Abschluss man sich für ein Gewinnspiel qualifiziert. AMike vom a1k.org-Team schreibt:



"30 Jahre nach dem Niedergang von Commodore ist der Amiga aus den meisten Wohnzimmern verschwunden. Aus allen? Nein! Eine von unbeugsamen Amiga-Enthusiasten bevölkerte Internetplattform hält diesen legendären Computer am Leben - und das seit mittlerweile 20 Jahren! :)



Im Jahr 2004 führte die erste große Sammelbestellung der Amiga-Community zur Gründung von a1k.org. aPEX hatte 2003 Kontakt zum australischen Entwickler Andrew J. Wilson aufgenommen und ihn motiviert, die Restbestände des legendären Phönixboards zu bestücken und nach Deutschland zu liefern. Im Zuge dieser Sammelbestellung entstand a1k.org, um eine bessere Koordination zwischen den Bestellern zu ermöglichen.



Diese Gründungsgeschichte hat die Entwicklung von a1k nachhaltig geprägt: Was zunächst als Plattform rund um das Phönixboard begann, entwickelte sich zu einer lebendigen Entwicklergemeinschaft, die den gesamten Amiga abdeckte. So wuchs a1k.org zu einer großartigen Community, die über die Jahre immer mehr Amiga-Fans anzog und zu dem machte, was es heute ist. Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf Hardware, aber im Laufe der Zeit haben sich viele Themenbereiche angesiedelt - unter anderem Subforen für die Demoszene, AmigaNG, Projekte oder aber auch Sammler von Originalspielen.



In diesen 20 Jahren entstand dank der Community eine riesige Wissensdatenbank, die nahezu jedes Amiga-Thema abdeckt und so auch Lösungen für hartnäckige Probleme liefert. Deshalb ist dies nicht nur eine Zeit des Feierns, sondern vor allem eine Gelegenheit, 'Danke' zu sagen. A1k ist kein geplantes Ergebnis von einer oder wenigen Personen, sondern das Ergebnis einer lebendigen, kreativen Gemeinschaft. Ein großes Dankeschön an alle, die uns seit Jahren treu zur Seite stehen, das Forum mit Leben erfüllen, ihr Wissen teilen oder einfach nur die Freude am Amiga weitergeben.



Als kleines Dankeschön gibt es zu diesem Jubiläum ein kleines Quiz mit attraktiven Preisen, die uns freundlicherweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Sinne: Ein großes Dankeschön an Euch alle und viel Spaß beim Rätseln - wir treffen uns vor dem Amiga!



Danke

a1k-Team" (cg)



[Meldung: 23. Nov. 2024, 20:15]

