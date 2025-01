Shoot 'em up: Sky Shapers in Boxversion erhältlich

Sky Shapers ist ein vertikal scrollendes Shoot 'em up mit 50 FPS des norwegischen Entwicklerteams Digilicious Nibbles. Mit drei Levels und 37 Feindtypen, Bosskämpfen, Waffen-Upgrades und Spezialwaffen, hochwertigem Sound und zwei Ebenen Parallax-Scrolling bringt das Spiel Arcade-Flair auf den Amiga. Sky Shapers enthält eine umfassende Einführungssequenz, einen Bonuspunktbildschirm und eine permanente Highscore-Tabelle. Das Spiel erreichte in der Dezemberausgabe von Amiga Addict positive 88 Prozent.



Sky Shapers benötigt einen Amiga mit AGA-Chipsatz und Kickstart 3.0 oder höher, mindestens 1877 KB freien Chip-RAM, 1 MB Fast-RAM und eine Festplatte. Es ist auf Systemen mit 68020 Prozessor mit 14 MHz spielbar, empfohlen wird aber mindestens ein 68030 mit 25 MHz. Die Steuerung erfolgt per Joystick (Joysticks mit zwei Tasten werden unterstützt) oder per Tastatur.



APC&TCP bietet das Spiel nun in der Boxversion im eigenen Onlineshop zum Preis von 29 Euro an. Im Karton finden sich nebem dem Spiel auf CD ein gedrucktes Handbuch und ein A3-Poster. Beim Kauf wird ein Link zur Downloadversion mitgeliefert. (nba)



