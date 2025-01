22.Jan.2025









Audiowiedergabe: Interview anlässlich der Version 1.0 von AmiModRadio

Kurz vor Weihnachten erschien - nach Jahren der schier asymptotischen Annäherung an diese Versionsnummer - AmiModRadio 1.0. Grund genug für uns, dessen Programmierer 'Tygre' um ein Interview zu bitten und zu übersetzen.



Zum Programm: AmiModRadio greift auf die über zwanzigtausend Musikmodule im Aminet, aber auch auf zigtausend Stücke von Haxor.fi, Modland und Modules.pl zu, um jeweils ein Musikstück herunterzuladen, zu entpacken und es auf einem der Wiedergabeprogramme wie AmigaAMP, DeliTracker, EaglePlayer, HippoPlayer, MultiPlayer oder TuneNet abzuspielen. Eine Bewertungsfunktion ist ebenso enthalten. AmiModRadio ist quelloffen, die Dateien sind auf SourceForge und BitBucket verfügbar. Wer Fehler melden möchte, wird gebeten, dies per offiziellem Bugtracker zu erledigen. Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen.



Vielen Dank, dass Sie uns mehr über Ihr Projekt erzählen. Würden Sie uns zunächst ein wenig über sich selbst mitteilen?



Ich bin ein Bretone, geboren und aufgewachsen in der Bretagne, der seit 22 Jahren in Montréal, Québec, lebt. (Wie die Zeit vergeht!) Zu Weihnachten 1993 (oder war es 1994?) habe ich einen A1200 bekommen, aber ich kannte diese tolle Computerreihe schon dank meines Bruders, der vorher einen C64 und dann einen A500 hatte. Später kaufte er auch einen A4000. Ich habe immer noch meinen A1200 und den A4000 (obwohl die Hauptplatine unter dem berüchtigten Auslaufen der Batterie litt).



Ich habe meinen A1200 bis zu meinem Ingenieurstudium 1998 benutzt. Ich hatte ihn mit einer Blizzard 1230 und zwei externen Festplatten erweitert, die über ein Flachbandkabel aus dem A1200-Gehäuse herausgeführt wurden. Nicht sehr hübsch, aber es funktionierte sehr gut! Im Jahr 2000 kaufte ich meinen ersten PC (einen Dell Inspiron) und vernachlässigte meine Amigas bis 2009 oder so, als ich die Freude an einfachen Computern wiederentdeckte. :-) Ich überholte meinen A1200, begann aber auch andere Erweiterungen und Amigas zu kaufen. Jetzt ist mein Haupt-Amiga ein A1200 mit einer Blizzard 1240, einer CompactFlash-Karte, einer Ethernet-Karte und anderen Leckerbissen, alles untergebracht in einem schönen schwarzen Evo-X500-Gehäuse.



Wann hat die Arbeit an AmiModRadio begonnen?



In den 2010er Jahren war ich auf der Suche nach einem Projekt, um meine Amiga-Programmierkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern, und natürlich, um meinen A1200 zu benutzen! Ich hatte schon immer Spaß an Amigamusik und stellte fest, dass es keinen bequemen Weg gab, alle Module im Aminet abzuspielen - die Idee für AmiModRadio war geboren!



Wie wurde diese Idee dann umgesetzt?



Schon früh wurde mir klar, dass ich keinen neuen Player programmieren wollte (ich war einfach nicht gut genug!), also entschied ich mich, ARexx zu verwenden, was viele Vorteile mit sich brachte: AmiModRadio kann mit den meisten Modul-Playern interagieren, die es gibt! Außerdem ist ARexx sehr cool und vielseitig und ich vermisse es auf Linux und Windows.



Außerdem ist AmiModRadio komplett in C programmiert und verwendet seinen eigenen FTP- und HTTP/HTTPS-Code, um Module herunterzuladen. Ich wollte Socket-Programmierung und die Feinheiten all dieser Protokolle lernen! Es enthält außerdem vier verschiedene Benutzeroberflächen: eine textbasierte (CLI) und drei grafische (ClassAct, MUI und ReAction), die sich denselben Basiscode teilen.



Ich hätte AmiModRadio nicht ohne die Hilfe der Gemeinschaft entwickeln können, insbesondere auf EAB, die geduldig meine vielen Fragen beantwortete... oder mit Übersetzungen und Tests half (insbesondere 'AmigaSystem'!).



Hatten Sie ursprünglich andere Pläne für das Projekt?



Eigentlich ist AmiModRadio heute ziemlich genau das, was ich vor diesen vielen Jahren im Sinn hatte... Ich wusste nur nicht, dass ich mehr als 13 Jahre brauchen würde, um es zu vollenden. :-D AmiModRadio ist dennoch ein wenig über das hinausgewachsen, was ich am Anfang im Sinn hatte: Es verwendet verschiedene Tasks, sodass die Benutzeroberfläche auch während des Herunterladens und Entpackens von Modulen ansprechbar bleibt, und es hat einen begleitenden Webserver zum Speichern/Abrufen/Anzeigen von Bewertungen.



Was die Funktionen angeht: Ist das Projekt fertig?



Ja! Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Zustand von AmiModRadio jetzt... Ich benutze es tatsächlich jeden Tag auf meinem A1200 oder auf dem FPGA Arcade im Wohnzimmer (zum Entsetzen meiner Töchter! :-p). Es ist stabil, stürzt nicht ab und beeinträchtigt das System nicht... soweit ich das sehe! Ich werde die Benutzeroberflächen und das Innenleben verbessern, aber es sollte sich nichts Wesentliches ändern... Zumindest bis jemand meinen Programmcode überprüft und mir sagt, was ich alles falsch gemacht habe...



Gibt es irgendwelche anderen Pläne?



Ehrlich gesagt, ja! :-D



Zuerst möchte ich die Neuprogrammierung bzw. Konvertierung der Programme, die in den 1990er Jahren in Amiga News Tech (ANT) veröffentlicht wurden, in VBCC abschließen. VBCC ist ein erstaunlicher Compiler für den Amiga (und nicht nur für den Amiga), und die Programme in ANT können einem, so auch mir, eine Menge beibringen.



Dann habe ich oben über Linux und Windows gesprochen... Eine Sache, die ich bei Windows vermisse, ist die Möglichkeit, einfach Shortcuts zu erstellen. Ich entwickele gerade WBShortcutMaker (Arbeitstitel!), der im WBStartup Verknüpfungen zu jedem beliebigen Programm erstellen soll: Man wählt ein Programm aus, das beim Start ausgeführt werden soll, und mit einem Klick oder einem Menü oder so (hier habe ich mich noch nicht festgelegt) erstellt WBShortcutMaker ein Skript in der WBStartup-Schublade mit Symbol und allem.



Außerdem habe ich AmiAutoUpdater für eine lange Zeit vernachlässigt, was mein naiver Versuch einer Art Paketmanager war... oder eher eines Software-Updaters! Ich würde das gerne wieder aufgreifen, aber zuerst sollte ich Grunch ausprobieren, das vielleicht genau das tut, was ich will (und mehr).



Und schließlich möchte ich meinen A1200 reparieren, der dank THTTPd meine Website gehostet hat, der aber seit kurzem nicht mehr funktioniert: Ich vermute, dass die CF-Karte defekt ist, aber ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, das zu untersuchen. (snx)



[Meldung: 22. Jan. 2025, 09:44] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]